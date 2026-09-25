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Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) купить с доставкой в Москве
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Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)

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Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 1
Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 2
Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 3
Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 4
Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.43
  • Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 1
  • Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 2
  • Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 3
  • Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 4
  • Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, г.
210

Описание товара Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)

Катушка для триммера Denzel 96302 используется в качестве сменного элемента для бензотриммеров марки Denzel, MTD, GREEN LINE, а также любых других моделей с креплением оси М10х1,25 LH и левым направлением резьбы. ,В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром 2,4 мм. Для катушки подходят лески с сечением круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер и другие.

Преимущества

  • Катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 2, 4 мм, поэтому она подходит для срезания не только молодой травы, но и бурьяна.
  • Полуавтоматическая подача лески позволяет обновлять ее длину легким ударом шпули о землю прямо в процессе работы.
  • Корпус из ударопрочного полипропилена отличается долговечностью, не подвержен образованию сколов, трещин и разрушений даже при ударе о камни.

Отзывы о товаре Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.43
Страна производитель
Китай
Описание

Катушка для триммера Denzel 96302 используется в качестве сменного элемента для бензотриммеров марки Denzel, MTD, GREEN LINE, а также любых других моделей с креплением оси М10х1,25 LH и левым направлением резьбы. ,В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром 2,4 мм. Для катушки подходят лески с сечением круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер и другие.

Преимущества

  • Катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 2, 4 мм, поэтому она подходит для срезания не только молодой травы, но и бурьяна.
  • Полуавтоматическая подача лески позволяет обновлять ее длину легким ударом шпули о землю прямо в процессе работы.
  • Корпус из ударопрочного полипропилена отличается долговечностью, не подвержен образованию сколов, трещин и разрушений даже при ударе о камни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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