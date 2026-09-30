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Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 купить с доставкой в Москве
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Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5

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Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 1
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 2
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 3
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 4
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 5
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 6
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 7
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 8
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 9
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 10
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 11
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 12
Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 1
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 2
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 3
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 4
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 5
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 6
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 7
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 8
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 9
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 10
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 11
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 12
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747890
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
56
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
935х200х225 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х21
Вес, кг.
5.83

Описание товара Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5

Электрическая цепная пила Denzel EDS-2000 95618 оснащена двигателем мощностью 2 кВт, поставляется вместе с шиной длиной 40 см (шаг 3/8", паз 1,3 мм, 56 звеньев). Инструмент обеспечивает выполнение таких задач, как ремонт, строительство, заготовка дров, облагораживание придомовой территории, работа в небольшой мастерской. В процессе работы Вы не столкнетесь с вредными выхлопами, поэтому использовать инструмент допустимо даже в закрытых помещениях. Техническое обслуживание упрощено, т.к. не нужно готовить топливную смесь и заботиться о заправке бака.



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Отзывы о товаре Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0.18
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
56
Развернуть
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
935х200х225 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила Denzel EDS-2000 95618 оснащена двигателем мощностью 2 кВт, поставляется вместе с шиной длиной 40 см (шаг 3/8", паз 1,3 мм, 56 звеньев). Инструмент обеспечивает выполнение таких задач, как ремонт, строительство, заготовка дров, облагораживание придомовой территории, работа в небольшой мастерской. В процессе работы Вы не столкнетесь с вредными выхлопами, поэтому использовать инструмент допустимо даже в закрытых помещениях. Техническое обслуживание упрощено, т.к. не нужно готовить топливную смесь и заботиться о заправке бака.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая DENZEL 95618, EDS-2000, 2кВт, продольная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, 5 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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