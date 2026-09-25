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Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, купить с доставкой в Москве
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Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм,

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Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 1
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 2
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 3
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 4
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 5
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 6
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 7
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 8
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 9
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 10
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 11
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 12
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 13
Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 1
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 2
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 3
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 4
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 5
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 6
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 7
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 8
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 9
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 10
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 11
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 12
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 13
  • Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747889
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
840х265х185 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х19
Вес, кг.
5.28

Описание товара Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм,

Цепная электропила Denzel EDS-2000P предназначена для заготовки дров, распиливания готовых материалов, подравнивания ветвей в саду, ремонта и частного строительства. Электромотор мощностью 2 кВт и 40-сантиметровая шина с остро заточенной цепью обеспечивают эффективное решение поставленных задач.;Пила работает от электросети и не производит вредных выбросов в окружающую среду, поэтому может эксплуатироваться в закрытых помещениях, например, в частных мастерских. Процесс запуска максимально упрощен — не нужно готовить топливную смесь, достаточно подключить пилу к электросети и она будет готова к работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм,




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Электропила цепная
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
электрический
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
0
Мощность двигателя (л.с.)
0
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0
Емкость масляного бака, л
0
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
57
Развернуть
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
840х265х185 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная электропила Denzel EDS-2000P предназначена для заготовки дров, распиливания готовых материалов, подравнивания ветвей в саду, ремонта и частного строительства. Электромотор мощностью 2 кВт и 40-сантиметровая шина с остро заточенной цепью обеспечивают эффективное решение поставленных задач.;Пила работает от электросети и не производит вредных выбросов в окружающую среду, поэтому может эксплуатироваться в закрытых помещениях, например, в частных мастерских. Процесс запуска максимально упрощен — не нужно готовить топливную смесь, достаточно подключить пилу к электросети и она будет готова к работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
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Отзывы


Пила цепная электрическая DENZEL 95616, EDS-2000P, 2кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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