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Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм купить с доставкой в Москве
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Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747888
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
46х28х19
Вес, кг.
5

Описание товара Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм

Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Пила цепная электрическая DENZEL 95615, EDS-1800P, 1,8кВт, поперечная, шина 40см, шаг 3/8, паз 1,3мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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