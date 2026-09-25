Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 747885
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5 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
Комплектация
Венец - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х72х3
Вес, кг.
7
Описание товара Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)
Венец СБР-170.00.00.003-02 95448004 устанавливается на бетоносмесители СБР-150, СБР-170, СБР-190 и Denzel B-160, B-180, B-200. Служит для передачи крутящего момента и обеспечивает вращение барабана для эффективной работы бетоносмесителя.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — венец изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
- Проушины для крепления к барабану — в элементе привода отсутствуют сквозные отверстия, ослабляющие конструкцию бетономешалки.
- Комфортная эксплуатация — благодаря увеличенной толщине венца снижен уровень шума и вибраций во время работы бетоносмесителя.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
Комплектация
Венец - 1 шт
Страна производитель
Россия
Венец СБР-170.00.00.003-02 95448004 устанавливается на бетоносмесители СБР-150, СБР-170, СБР-190 и Denzel B-160, B-180, B-200. Служит для передачи крутящего момента и обеспечивает вращение барабана для эффективной работы бетоносмесителя.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — венец изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
- Проушины для крепления к барабану — в элементе привода отсутствуют сквозные отверстия, ослабляющие конструкцию бетономешалки.
- Комфортная эксплуатация — благодаря увеличенной толщине венца снижен уровень шума и вибраций во время работы бетоносмесителя.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)