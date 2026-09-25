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Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) купить с доставкой в Москве
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Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)

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Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 1
Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 2
Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 3
Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
  • Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 1
  • Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 2
  • Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 3
  • Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)
5 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
Комплектация
Венец - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х72х3
Вес, кг.
7

Описание товара Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)

Венец СБР-170.00.00.003-02 95448004 устанавливается на бетоносмесители СБР-150, СБР-170, СБР-190 и Denzel B-160, B-180, B-200. Служит для передачи крутящего момента и обеспечивает вращение барабана для эффективной работы бетоносмесителя.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — венец изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
  • Проушины для крепления к барабану — в элементе привода отсутствуют сквозные отверстия, ослабляющие конструкцию бетономешалки.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря увеличенной толщине венца снижен уровень шума и вибраций во время работы бетоносмесителя.



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Отзывы о товаре Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
В-180, В-200, Denzel В-160, СБР-150, СБР-170, СБР-190
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
715
Длина, мм
30
Комплектация
Венец - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Венец СБР-170.00.00.003-02 95448004 устанавливается на бетоносмесители СБР-150, СБР-170, СБР-190 и Denzel B-160, B-180, B-200. Служит для передачи крутящего момента и обеспечивает вращение барабана для эффективной работы бетоносмесителя.

Преимущества

  • Прочность и защита от коррозии — венец изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
  • Проушины для крепления к барабану — в элементе привода отсутствуют сквозные отверстия, ослабляющие конструкцию бетономешалки.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря увеличенной толщине венца снижен уровень шума и вибраций во время работы бетоносмесителя.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Венец зубчатый Мир Инструмента 95448004, СБР-170.00.00.003-02 покраска (оранжевый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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