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Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 купить с доставкой в Москве
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Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01

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Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 - фото 1
Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
Denzel В-125, СБР-100, СБР-120, В-160, В-180, В-200, СБР-132 (кроме СБР-132А.5 и СБР-132Н)
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
17
Длина, мм
70
  • Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 - фото 1
  • Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
Denzel В-125, СБР-100, СБР-120, В-160, В-180, В-200, СБР-132 (кроме СБР-132А.5 и СБР-132Н)
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
17
Длина, мм
70
Комплектация
Шестерня - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
330

Описание товара Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01

Шестерня СБР-125.00.00.004-01 95440003 устанавливается на бетоносмеситель для передачи вращательного движения на венец барабана. Совместима с бетономешалками СБР 100/120/132 и DENZEL B-125/160/180/200. Обеспечивает прочное сцепление без зазоров для достижения высокой скорости вращения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шестерня отлита из чугуна.
  • Износостойкость — шестерня прошла дополнительную закалку.
  • Высокий КПД — прямозубая конструкция позволяет минимизировать трение во время работы.



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Отзывы о товаре Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
Denzel В-125, СБР-100, СБР-120, В-160, В-180, В-200, СБР-132 (кроме СБР-132А.5 и СБР-132Н)
Материал
чугун
Диаметр/ширина, мм
17
Длина, мм
70
Комплектация
Шестерня - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шестерня СБР-125.00.00.004-01 95440003 устанавливается на бетоносмеситель для передачи вращательного движения на венец барабана. Совместима с бетономешалками СБР 100/120/132 и DENZEL B-125/160/180/200. Обеспечивает прочное сцепление без зазоров для достижения высокой скорости вращения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — шестерня отлита из чугуна.
  • Износостойкость — шестерня прошла дополнительную закалку.
  • Высокий КПД — прямозубая конструкция позволяет минимизировать трение во время работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шестерня Мир Инструмента 95440003, СБР-125.00.00.004-01 - по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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