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Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный купить с доставкой в Москве
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Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный

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Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 1
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 2
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 3
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 4
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 5
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 6
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 7
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 8
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 9
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 10
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 11
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 12
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 13
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 14
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 15
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 16
Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 1
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 2
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 3
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 4
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 5
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 6
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 7
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 8
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 9
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 10
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 11
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 12
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 13
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 14
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 15
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 16
  • Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747882
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Сверлильный станок Сверлильный патрон бесключевойНабор ключей для сборкиТискиРуководство по эксплуатац
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х27
Вес, кг.
24.7

Описание товара Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный

Настольный сверлильный станок Denzel DDM-550L 95322 мощностью 550 Вт, с лазером, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм и поддерживает 12 ступеней частоты вращения шпинделя. Применяется для получения отверстий в заготовках, а также для выполнения шлифовальных работ. Асинхронный двигатель обеспечивает повышенную частоту вращения шпинделя 300-2550 об/мин, что обеспечивает высокую эффективность обработки даже плотных материалов. Станок значительно упрощает выполнение различных ремонтных и монтажных работ в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Эффективность — ременная передача позволяет успешно решать различные задачи с разными материалами.
  • Установка оптимального режима — можно выбрать один из 12 уровней частоты оборотов шпинделя в соответствии с поставленной задачей.
  • Надежная фиксация заготовки — в конструкции предусмотрены тиски для зажима деталей.
  • Удобное позиционирование — высота подъема и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет подобрать оптимальное положение заготовки.
  • Высокая точность выполняемых работ — при помощи лазерного указателя можно сверлить отверстия в заданной точке.
  • Получение одинаковых отверстий — ограничитель с измерительной шкалой позволяет точно задавать глубину сверления.
  • Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
  • Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
  • Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
  • Гарантия 3 года — надежность станка подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Сверлильный станок Сверлильный патрон бесключевойНабор ключей для сборкиТискиРуководство по эксплуатац
Мощность, Вт
550
Количество скоростей
12
Страна производитель
Китай
Описание

Настольный сверлильный станок Denzel DDM-550L 95322 мощностью 550 Вт, с лазером, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм и поддерживает 12 ступеней частоты вращения шпинделя. Применяется для получения отверстий в заготовках, а также для выполнения шлифовальных работ. Асинхронный двигатель обеспечивает повышенную частоту вращения шпинделя 300-2550 об/мин, что обеспечивает высокую эффективность обработки даже плотных материалов. Станок значительно упрощает выполнение различных ремонтных и монтажных работ в мастерской и гараже.

Преимущества

  • Эффективность — ременная передача позволяет успешно решать различные задачи с разными материалами.
  • Установка оптимального режима — можно выбрать один из 12 уровней частоты оборотов шпинделя в соответствии с поставленной задачей.
  • Надежная фиксация заготовки — в конструкции предусмотрены тиски для зажима деталей.
  • Удобное позиционирование — высота подъема и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет подобрать оптимальное положение заготовки.
  • Высокая точность выполняемых работ — при помощи лазерного указателя можно сверлить отверстия в заданной точке.
  • Получение одинаковых отверстий — ограничитель с измерительной шкалой позволяет точно задавать глубину сверления.
  • Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
  • Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
  • Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
  • Гарантия 3 года — надежность станка подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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