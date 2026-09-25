Пила цепная бензиновая MTX 95213, MS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76 зв
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Объём топливного бака, л
0.596
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
В наличии
Код товара: 747875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.596
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 270 ? 350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х27
Вес, кг.
6.66
Описание товара Пила цепная бензиновая MTX 95213, MS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76 зв
Бензопила MTX полупрофессионального класса сочетает бензиновый двухтактный двигатель объёмом 58 см? и мощностью 3,6 л.с. Такой запас мощности помогает уверенно справляться с распилом древесины и крупными заготовками, а шина длиной 50 см подходит для работы с материалом значительного размера. Модель оснащена цепью с шагом 0.325 дюйма и толщиной 1,5 мм, в конструкции предусмотрено 76 звеньев. Топливный бак объёмом 0,596 л и масляный бак на 0,25 л рассчитаны на практичную эксплуатацию без частых дозаправок. Уровень шума — 113 дБ. MTX — рабочий инструмент для задач, где важны бензиновая мощность, производительная 20-дюймовая шина и полупрофессиональный класс.
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.596
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Развернуть
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 270 ? 350 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила MTX полупрофессионального класса сочетает бензиновый двухтактный двигатель объёмом 58 см? и мощностью 3,6 л.с. Такой запас мощности помогает уверенно справляться с распилом древесины и крупными заготовками, а шина длиной 50 см подходит для работы с материалом значительного размера. Модель оснащена цепью с шагом 0.325 дюйма и толщиной 1,5 мм, в конструкции предусмотрено 76 звеньев. Топливный бак объёмом 0,596 л и масляный бак на 0,25 л рассчитаны на практичную эксплуатацию без частых дозаправок. Уровень шума — 113 дБ. MTX — рабочий инструмент для задач, где важны бензиновая мощность, производительная 20-дюймовая шина и полупрофессиональный класс.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Пила цепная бензиновая MTX 95213, MS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76 зв - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая MTX 95213, MS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76 зв