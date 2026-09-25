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Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв купить с доставкой в Москве
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Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв

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Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 1
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 2
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 3
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 4
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 5
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 6
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 7
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 8
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 9
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 10
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 11
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 12
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 13
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 14
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 15
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 16
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 17
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 18
Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 1
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 2
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 3
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 4
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 5
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 6
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 7
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 8
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 9
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 10
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 11
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 12
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 13
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 14
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 15
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 16
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 17
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 18
  • Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747874
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Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв
5 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
350 ? 270 ? 450 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х27
Вес, кг.
6.43

Описание товара Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв

Бензопила MTX — практичный инструмент для бытовых задач, где важны уверенная мощность и увеличенная длина реза. Бензиновый двухтактный двигатель объёмом 52 см? развивает 3 л.с. (2,2 кВт), помогая справляться с распилом древесины и уходом за участком. Шина длиной 45 см обеспечивает широкий рабочий охват, а цепь на 72 звена с шагом 0,325 дюйма подходит для стабильной работы в выбранном формате. Топливный бак объёмом 0,6 л рассчитан на продолжительную работу между заправками, масляный бак на 0,25 л поддерживает необходимый запас масла для цепи. Бытовой класс делает бензопилу MTX удобным решением для частного использования. Уровень шума — 113 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
350 ? 270 ? 450 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила MTX — практичный инструмент для бытовых задач, где важны уверенная мощность и увеличенная длина реза. Бензиновый двухтактный двигатель объёмом 52 см? развивает 3 л.с. (2,2 кВт), помогая справляться с распилом древесины и уходом за участком. Шина длиной 45 см обеспечивает широкий рабочий охват, а цепь на 72 звена с шагом 0,325 дюйма подходит для стабильной работы в выбранном формате. Топливный бак объёмом 0,6 л рассчитан на продолжительную работу между заправками, масляный бак на 0,25 л поддерживает необходимый запас масла для цепи. Бытовой класс делает бензопилу MTX удобным решением для частного использования. Уровень шума — 113 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая MTX 95212, MS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 зв - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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