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Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв купить с доставкой в Москве
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Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв

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Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 1
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 2
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 3
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 4
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 5
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 6
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 7
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 8
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 9
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 10
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 11
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 12
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 13
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 14
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 15
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 16
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 17
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 18
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 19
Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 1
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 2
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 3
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 4
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 5
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 6
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 7
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 8
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 9
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 10
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 11
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 12
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 13
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 14
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 15
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 16
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 17
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 18
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 19
  • Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
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В наличии
Код товара: 747873
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Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв
5 930 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
350 ? 270 ? 450 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х27
Вес, кг.
6.28

Описание товара Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв

Бензопила MTX — полупрофессиональный инструмент с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 2,5 л. с. и объёмом 45 см?. Шина длиной 40 см (16") обеспечивает удобный рабочий охват при распиле, а цепь на 64 звена с шагом 0,325" и толщиной 1,5 мм подходит для уверенной работы с древесиной. Топливный бак объёмом 0,6 л и масляный бак на 0,25 л рассчитаны на практичную эксплуатацию без слишком частых остановок для дозаправки. MTX сочетает производительность, удобный формат и характеристики полупрофессионального класса — для регулярных работ по распилу древесины и уходу за участком. Уровень шума составляет 113 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила, упаковка, инструкция
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
64
Развернуть
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
350 ? 270 ? 450 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила MTX — полупрофессиональный инструмент с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 2,5 л. с. и объёмом 45 см?. Шина длиной 40 см (16") обеспечивает удобный рабочий охват при распиле, а цепь на 64 звена с шагом 0,325" и толщиной 1,5 мм подходит для уверенной работы с древесиной. Топливный бак объёмом 0,6 л и масляный бак на 0,25 л рассчитаны на практичную эксплуатацию без слишком частых остановок для дозаправки. MTX сочетает производительность, удобный формат и характеристики полупрофессионального класса — для регулярных работ по распилу древесины и уходу за участком. Уровень шума составляет 113 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая MTX 95211, MS-4516, шина 40 см, 45см3, 2,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 64 зв - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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