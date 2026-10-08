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Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E купить с доставкой в Москве
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Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E

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Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 1
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 2
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 3
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 4
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 5
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 6
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 7
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 8
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 9
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 1
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 2
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 3
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 4
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 5
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 6
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 7
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 8
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 9
  • Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х27х10
Вес, кг.
3.61

Описание товара Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E

Транспортировочный комплект Denzel 94905 предназначен для установки на дизельные генераторы Denzel DES-32, DES-32E (артикулы 94411, 94412). Входящие в комплект ручки и колеса облегчают перемещение генераторной установки по рабочей площадке, опоры обеспечивают устойчивость во время работы.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Быстрый монтаж — рукоятки, опоры и колесная ось легко устанавливаются на раму, необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный комплект Denzel 94905 предназначен для установки на дизельные генераторы Denzel DES-32, DES-32E (артикулы 94411, 94412). Входящие в комплект ручки и колеса облегчают перемещение генераторной установки по рабочей площадке, опоры обеспечивают устойчивость во время работы.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Быстрый монтаж — рукоятки, опоры и колесная ось легко устанавливаются на раму, необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект для генераторов DENZEL 94905, DES-32, DES-32E - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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