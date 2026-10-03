Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима,
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима,
Бензиновый генератор Denzel PS-180EAD-3 946994 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS, переключателем режима и электрическим стартером, способен поддерживать напряжение в сети 230/400 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также силовой розетки 230 В/32 А и розетки трехфазного тока 400 В/32 А. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства.,Мощное оборудование можно подключить напрямую через распределительную коробку. Генератор работает как в трехфазном, так и в однофазном режиме без потери мощности. Выбор режима осуществляется при помощи переключателя на передней панели. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.
Преимущества
- Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
- Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
- Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
- Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 8 часов непрерывной работы.
- Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
- Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
- Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
- Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
- Га
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Теги товара: с электростартером
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Бензиновый генератор Denzel PS-180EAD-3 946994 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS, переключателем режима и электрическим стартером, способен поддерживать напряжение в сети 230/400 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также силовой розетки 230 В/32 А и розетки трехфазного тока 400 В/32 А. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства.,Мощное оборудование можно подключить напрямую через распределительную коробку. Генератор работает как в трехфазном, так и в однофазном режиме без потери мощности. Выбор режима осуществляется при помощи переключателя на передней панели. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.
Преимущества
- Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
- Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
- Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
- Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 8 часов непрерывной работы.
- Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
- Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
- Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
- Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
- Га
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Теги товара: с электростартером
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