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Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт

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Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 14
Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
60
Максимальная мощность, кВт
18
Уровень шума
110
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 14
  • Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
289 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747860
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
60
Расход топлива, л/час
7.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
18
Максимальное время непрерывной работы, мин
480
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
110
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.99х0.7
Вес, кг.
272

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт

Бензиновый генератор Denzel PS-180EA 946974 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS и электрическим стартером, поддерживает напряжение в сети 230 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также 2-х силовых розеток 230 В/32 А.,Для работы с мощным оборудованием можно воспользоваться возможностью прямого подключения кабелей через распределительную коробку. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

  • Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
  • Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
  • Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 8 часов непрерывной работы.
  • Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
  • Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
  • Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
60
Расход топлива, л/час
7.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
18
Максимальное время непрерывной работы, мин
480
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Уровень шума
110
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор Denzel PS-180EA 946974 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS и электрическим стартером, поддерживает напряжение в сети 230 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также 2-х силовых розеток 230 В/32 А.,Для работы с мощным оборудованием можно воспользоваться возможностью прямого подключения кабелей через распределительную коробку. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

  • Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
  • Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
  • Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 8 часов непрерывной работы.
  • Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
  • Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
  • Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Генератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л, разъём ATS, эл.старт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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