Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост
Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3 946944 максимальной мощностью 9 кВт, с электростартером и баком объемом 25 л, имеющий функцию переключения режимов 230 В/400 В, — универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Классические трехфазные генераторы выдают полную мощность при работе в режиме 380 В. А в однофазном режиме — только треть. Но модель PS 90 ED-3 отличается возможностью выбора режима: на панели управления имеется переключатель 230В/400В. Генератор способен работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Продолжительность непрерывной работы без дозаправки составляет почти 7 часов.
Преимущества
- Возможность вывода полной мощности — на панели управления имеются силовые клеммы 400 В и 230 В.
- Зарядка мобильных устройств — на панели управления предусмотрен выход постоянного тока USB 5 В.
- Комплексная система защиты Multi protect — двигатель автоматически останавливается при перегрузке или коротком замыкании, а также при низком уровне масла в картере.
- Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ зажигания.
- Уверенный запуск после долгого простоя — производитель предусмотрел ручной стартер.
- Удобный контроль работы — основные параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Работа с чувствительными приборами — блок AVR защищает от перепадов напряжения.
- Безопасная эксплуатация — каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель.
- Долговечность — двигатель повышенной мощности Denzel Long Life объемом 460 см3 обеспечивает стабильную работу генератора в течение длительного времени.
- Надежность — чугунная усиленная гильза, полностью стальные распредвал и коленвал, а также медная обмотка альтернатора устойчивы к износу даже при максимальных нагрузках.
- Своевременная заправка — рядом с горловиной бака имеется индикатор уровня топлива.
- Прочная конструкция — уси
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 200 руб.14800 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-8000, 8000 Вт
-
В наличии БесплатноЦена 60 520 руб.15130 руб. в СплитГенератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500
-
В наличииЦена 60 910 руб.15228 руб. в СплитБензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт
-
В наличииЦена 64 410 руб.16103 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е, 8000 Вт
-
В наличииЦена 69 450 руб.17363 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 2...
-
В наличииЦена 69 540 руб.17385 руб. в СплитБензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-7000, 7000 Вт
-
В наличииЦена 289 030 руб.72258 руб. в СплитГенератор бензиновый DENZEL 946974, PS-180EA, 18 кВт, 230 В, 65л...
Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3 946944 максимальной мощностью 9 кВт, с электростартером и баком объемом 25 л, имеющий функцию переключения режимов 230 В/400 В, — универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Классические трехфазные генераторы выдают полную мощность при работе в режиме 380 В. А в однофазном режиме — только треть. Но модель PS 90 ED-3 отличается возможностью выбора режима: на панели управления имеется переключатель 230В/400В. Генератор способен работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Продолжительность непрерывной работы без дозаправки составляет почти 7 часов.
Преимущества
- Возможность вывода полной мощности — на панели управления имеются силовые клеммы 400 В и 230 В.
- Зарядка мобильных устройств — на панели управления предусмотрен выход постоянного тока USB 5 В.
- Комплексная система защиты Multi protect — двигатель автоматически останавливается при перегрузке или коротком замыкании, а также при низком уровне масла в картере.
- Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ зажигания.
- Уверенный запуск после долгого простоя — производитель предусмотрел ручной стартер.
- Удобный контроль работы — основные параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Работа с чувствительными приборами — блок AVR защищает от перепадов напряжения.
- Безопасная эксплуатация — каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель.
- Долговечность — двигатель повышенной мощности Denzel Long Life объемом 460 см3 обеспечивает стабильную работу генератора в течение длительного времени.
- Надежность — чугунная усиленная гильза, полностью стальные распредвал и коленвал, а также медная обмотка альтернатора устойчивы к износу даже при максимальных нагрузках.
- Своевременная заправка — рядом с горловиной бака имеется индикатор уровня топлива.
- Прочная конструкция — уси
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост