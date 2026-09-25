Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер
Генератор бензиновый Denzel PS 33 946834 максимальной мощностью 3,3 кВт при параметрах сети 230 В, оснащен ручным стартером и увеличенным бензобаком на 15 л. Предназначен для автономного электроснабжения однофазным током маломощного оборудования. Это экономичная и простая в использовании модель, оптимально подходящая для дачного участка, домашней мастерской, кемпинга и рыбалки, а также строительной площадки.
Генератор станет отличным помощником в условиях отсутствия электричества. Например, можно одновременно подключить 5 ламп дневного освещения, ноутбук, холодильник, телевизор и электрочайник.
Преимущества
- Комфортная эксплуатация — надежный четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) экономично расходует топливо и имеет небольшой уровень шума 85 дБ.
- Безопасность — защита от работы при низком уровне масла, от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора.
- Долгое функционирование — благодаря увеличенному бензобаку генератор способен работать более 12 часов без дозаправки.
- Простая навигация — все элементы управления вынесены на переднюю панель и интуитивно понятны.
- Удобный контроль параметров работы — производитель предусмотрел вольтметр и индикатор уровня топлива.
- Возможность подключения чувствительной техники — блок AVR обеспечивает работу без скачков напряжения.
- Надежность — увеличенный диаметр провода обмотки статора, медная обмотка альтернатора и металлический распределительный вал улучшают качество работы.
- Легкое перемещение — генератор отличается небольшими габаритами 60?44?46 см.
- Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.
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Генератор бензиновый Denzel PS 33 946834 максимальной мощностью 3,3 кВт при параметрах сети 230 В, оснащен ручным стартером и увеличенным бензобаком на 15 л. Предназначен для автономного электроснабжения однофазным током маломощного оборудования. Это экономичная и простая в использовании модель, оптимально подходящая для дачного участка, домашней мастерской, кемпинга и рыбалки, а также строительной площадки.
Генератор станет отличным помощником в условиях отсутствия электричества. Например, можно одновременно подключить 5 ламп дневного освещения, ноутбук, холодильник, телевизор и электрочайник.
Преимущества
- Комфортная эксплуатация — надежный четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) экономично расходует топливо и имеет небольшой уровень шума 85 дБ.
- Безопасность — защита от работы при низком уровне масла, от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора.
- Долгое функционирование — благодаря увеличенному бензобаку генератор способен работать более 12 часов без дозаправки.
- Простая навигация — все элементы управления вынесены на переднюю панель и интуитивно понятны.
- Удобный контроль параметров работы — производитель предусмотрел вольтметр и индикатор уровня топлива.
- Возможность подключения чувствительной техники — блок AVR обеспечивает работу без скачков напряжения.
- Надежность — увеличенный диаметр провода обмотки статора, медная обмотка альтернатора и металлический распределительный вал улучшают качество работы.
- Легкое перемещение — генератор отличается небольшими габаритами 60?44?46 см.
- Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер