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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS купить с доставкой в Москве
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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS

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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 1
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 2
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 3
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 4
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 5
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 6
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 7
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 8
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 9
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 10
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 11
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 1
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 2
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 3
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 4
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 5
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 6
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 7
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 8
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 9
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 10
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 11
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS
3 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Ширина, см
51.5
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS

Транспортировочный набор Denzel 946725, состоящий из колес и двух рукояток, предназначен для перемещения генераторов серии PS по рабочей площадке. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA (артикулы 946874, 946894, 946924, 946934, 946944, 946954).

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
  • Удобное использование — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Ширина, см
51.5
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный набор Denzel 946725, состоящий из колес и двух рукояток, предназначен для перемещения генераторов серии PS по рабочей площадке. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA (артикулы 946874, 946894, 946924, 946934, 946944, 946954).

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
  • Удобное использование — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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