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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 купить с доставкой в Москве
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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3

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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 1
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 2
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 3
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 4
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 5
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 6
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 7
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 8
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 9
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 1
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 2
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 3
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 4
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 5
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 6
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 7
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 8
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 9
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х22х6
Вес, кг.
4.5

Описание товара Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3

Транспортировочный комплект Denzel 94669, включающий 2 колеса и 2 ручки, совместим с генераторными установками Denzel PS-25, PS-28, PS-33, PS-33E (артикулы 946814, 946824, 946834, 94537). Предназначен для перемещения генератора по рабочей площадке.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Быстрая установка — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный комплект Denzel 94669, включающий 2 колеса и 2 ручки, совместим с генераторными установками Denzel PS-25, PS-28, PS-33, PS-33E (артикулы 946814, 946824, 946834, 94537). Предназначен для перемещения генератора по рабочей площадке.

Преимущества

  • Эффективное решение поставленных задач — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
  • Быстрая установка — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
  • Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 94669, PS-25, PS-28, PS-33, PS-3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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