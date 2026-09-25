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Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер

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Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 13
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 14
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 15
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 16
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 17
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Максимальная мощность, кВт
0.8
Уровень шума
65
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 13
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 14
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 15
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 16
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 17
  • Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747849
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Загружаем...
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Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
7 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
1.05
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Максимальное время непрерывной работы, мин
228
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
65
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х32
Вес, кг.
16.27

Описание товара Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер

Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
1.05
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Максимальное время непрерывной работы, мин
228
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Уровень шума
65
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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