Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер
Бензиновый генератор MTX RS-1500 946175 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартером, вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В и служит резервным источником питания для бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и т.п. Незаменим в условиях отсутствия бытовой электросети. Для подключения потребителей предназначена розетка 230 В/16 А. Защитная крышка предотвращает попадание внутрь пыли и влаги. Автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет обеспечивать питанием чувствительные приборы без риска их выхода из строя. Генератор пригодится на даче.
Преимущества
- Долговечность — надежный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 98 см? и мощностью 3 л.с. обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации.
- Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере, автоматически отключается при перегрузке и коротком замыкании.
- Контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Низкий уровень шума 65 дБ — звук работающего генератора не вызывает ощущение дискомфорта.
- Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо, такое решение предотвращает поломку генератора.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки или замены.
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Бензиновый генератор MTX RS-1500 946175 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартером, вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В и служит резервным источником питания для бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и т.п. Незаменим в условиях отсутствия бытовой электросети. Для подключения потребителей предназначена розетка 230 В/16 А. Защитная крышка предотвращает попадание внутрь пыли и влаги. Автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет обеспечивать питанием чувствительные приборы без риска их выхода из строя. Генератор пригодится на даче.
Преимущества
- Долговечность — надежный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 98 см? и мощностью 3 л.с. обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации.
- Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере, автоматически отключается при перегрузке и коротком замыкании.
- Контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Низкий уровень шума 65 дБ — звук работающего генератора не вызывает ощущение дискомфорта.
- Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо, такое решение предотвращает поломку генератора.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки или замены.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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