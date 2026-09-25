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Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер

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Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
6
Максимальная мощность, кВт
1.1
Уровень шума
65
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
  • Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747844
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём топливного бака, л
6
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
0.35
Уровень шума
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х38
Вес, кг.
24.2

Описание товара Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер

Бензиновый генератор MTX RS-1500 946175 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартером, вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В и служит резервным источником питания для бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и т.п. Незаменим в условиях отсутствия бытовой электросети. Для подключения потребителей предназначена розетка 230 В/16 А. Защитная крышка предотвращает попадание внутрь пыли и влаги. Автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет обеспечивать питанием чувствительные приборы без риска их выхода из строя. Генератор пригодится на даче.

Преимущества

  • Долговечность — надежный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 98 см? и мощностью 3 л.с. обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации.
  • Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере, автоматически отключается при перегрузке и коротком замыкании.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Низкий уровень шума 65 дБ — звук работающего генератора не вызывает ощущение дискомфорта.
  • Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо, такое решение предотвращает поломку генератора.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки или замены.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый MTX 946175, RS-1500, 1,1 кВт, 230В, ручной стартер




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём топливного бака, л
6
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
0.35
Уровень шума
65
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор MTX RS-1500 946175 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартером, вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В и служит резервным источником питания для бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и т.п. Незаменим в условиях отсутствия бытовой электросети. Для подключения потребителей предназначена розетка 230 В/16 А. Защитная крышка предотвращает попадание внутрь пыли и влаги. Автоматический регулятор напряжения (AVR) позволяет обеспечивать питанием чувствительные приборы без риска их выхода из строя. Генератор пригодится на даче.

Преимущества

  • Долговечность — надежный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 98 см? и мощностью 3 л.с. обеспечивает стабильную работу в течение всего срока эксплуатации.
  • Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере, автоматически отключается при перегрузке и коротком замыкании.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Низкий уровень шума 65 дБ — звук работающего генератора не вызывает ощущение дискомфорта.
  • Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо, такое решение предотвращает поломку генератора.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки или замены.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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