Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер
Генератор бензиновый MTX RS-7000E 946145 максимальной мощностью 6 кВт вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В. Позволяет обеспечить электроснабжение осветительных приборов, инструментов и бытовой техники. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 A и силовая розетка 230 В/32 A. Специальные крышки защищают розетки от попадания пыли и влаги. Выход 5 В позволяет заряжать мобильную технику — предусмотрены разъемы USB и TYPE-C. Генератор пригодится в качестве резервного источника электроэнергии в загородном доме.
Преимущества
- Долговечность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
- Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ в замке зажигания.
- Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере и останавливается при перегрузке, такое решение предотвращает его поломку.
- Удобный контроль работы — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтр легко извлекаются для очистки или замены.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит аккумулятор, необходимый для работы электростартера.
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Теги товара: с электростартером
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Генератор бензиновый MTX RS-7000E 946145 максимальной мощностью 6 кВт вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В. Позволяет обеспечить электроснабжение осветительных приборов, инструментов и бытовой техники. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 A и силовая розетка 230 В/32 A. Специальные крышки защищают розетки от попадания пыли и влаги. Выход 5 В позволяет заряжать мобильную технику — предусмотрены разъемы USB и TYPE-C. Генератор пригодится в качестве резервного источника электроэнергии в загородном доме.
Преимущества
- Долговечность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
- Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ в замке зажигания.
- Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере и останавливается при перегрузке, такое решение предотвращает его поломку.
- Удобный контроль работы — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтр легко извлекаются для очистки или замены.
- Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит аккумулятор, необходимый для работы электростартера.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
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