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Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер

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Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
389
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
6
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
  • Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747841
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
389
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
6
Максимальное время непрерывной работы, мин
600
Защита от перегрузок
нет
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х58х57
Вес, кг.
72.5

Описание товара Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер

Бензиновый генератор MTX RS-7000 946135 максимальной мощностью 6 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и обеспечивает функционирование бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети или перебоев в ее работе. Стабилизатор напряжения AVR защищает чувствительные приборы от поломки. Для подключения потребителей служат 2 розетки 230 В/16 А, для питания мощной техники предназначена силовая розетка 230 В/32 А. На панели управления также предусмотрен выход постоянного тока USB/TYPE-C 5 В, позволяющий заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Генератор пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Надежность — мощный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу на протяжении всего срока службы.
  • Экономичность — полного бака хватает на 9 часов работы без дозаправки.
  • Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
389
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
6
Максимальное время непрерывной работы, мин
600
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор MTX RS-7000 946135 максимальной мощностью 6 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и обеспечивает функционирование бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети или перебоев в ее работе. Стабилизатор напряжения AVR защищает чувствительные приборы от поломки. Для подключения потребителей служат 2 розетки 230 В/16 А, для питания мощной техники предназначена силовая розетка 230 В/32 А. На панели управления также предусмотрен выход постоянного тока USB/TYPE-C 5 В, позволяющий заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Генератор пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Надежность — мощный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу на протяжении всего срока службы.
  • Экономичность — полного бака хватает на 9 часов работы без дозаправки.
  • Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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