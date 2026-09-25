Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60%
Оригинальный товар
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Характеристики
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
В наличии
Код товара: 747831
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Инвертор - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х17
Вес, кг.
2.9
Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60%
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Бренд
Комплектация
Инвертор - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60%
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60% - стоимость товара 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ПВ 60%