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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% купить с доставкой в Москве
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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%

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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 1
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 2
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 3
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 4
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 5
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 6
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 7
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 8
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 9
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 10
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 11
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 12
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 13
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 14
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 15
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 16
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 17
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 1
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 2
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 3
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 4
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 5
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 6
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 7
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 8
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 9
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 10
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 11
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 12
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 13
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 14
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 15
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 16
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 17
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 18
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Инвертор - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х17
Вес, кг.
2.85

Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%



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Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Инвертор - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60%


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ПВ 60% - стоимость товара 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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