Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм
Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-170 94375 с максимальной силой сварочного тока 170 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-3,2 мм. Используется для сварки стальных конструкций. Будет полезен в гараже, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ и в быту. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Благодаря простому управлению с ним легко справится начинающий пользователь.
Преимущества
- Эффективность — время полезной работы увеличено до 80%, что сокращает время сварки.
- Быстрый старт — функция Hot Start (легкий поджиг) помогает зажечь дугу и существенно облегчает начало работы.
- Функция антизалипания (Anti Stick) — электрод не пригорает к металлу, его покрытие не разрушается.
- Высокое качество сварки — функция форсирования дуги (Arc Force) стабилизирует ее горение и упрощает работу, особенно при сваривании тонкого металла.
- Точная настройка — поворотный регулятор позволяет плавно изменять силу сварочного тока для достижения оптимального результата.
- Защита от перегрузки — в случае чрезмерного повышения силы тока или короткого замыкания аппарат переходит в защитный режим для предотвращения поломки.
- Термозащита — при превышении максимально допустимой температуры аппарат отключается, что увеличивает срок его службы.
- Прочность и долговечность — стальной корпус защищает внутренние части инвертора от загрязнения и механических воздействий.
- Удобный контроль работы — индикаторы питания, перегрева и защиты платы позволяют следить за рабочим процессом и своевременно выключать устройство при необходимости.
- Мобильность — аппарат весит всего 3,4 кг и комплектуется наплечным ремнем, поэтому его легко перемещать и фиксировать при работе на высоте.
- Надежность — стандарт IP21 обеспечивает защиту сварочного аппарата от вертикально падающих капель воды и предметов размером более 12,5 мм.
- Готовность к ра
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Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-170 94375 с максимальной силой сварочного тока 170 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-3,2 мм. Используется для сварки стальных конструкций. Будет полезен в гараже, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ и в быту. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Благодаря простому управлению с ним легко справится начинающий пользователь.
Преимущества
- Эффективность — время полезной работы увеличено до 80%, что сокращает время сварки.
- Быстрый старт — функция Hot Start (легкий поджиг) помогает зажечь дугу и существенно облегчает начало работы.
- Функция антизалипания (Anti Stick) — электрод не пригорает к металлу, его покрытие не разрушается.
- Высокое качество сварки — функция форсирования дуги (Arc Force) стабилизирует ее горение и упрощает работу, особенно при сваривании тонкого металла.
- Точная настройка — поворотный регулятор позволяет плавно изменять силу сварочного тока для достижения оптимального результата.
- Защита от перегрузки — в случае чрезмерного повышения силы тока или короткого замыкания аппарат переходит в защитный режим для предотвращения поломки.
- Термозащита — при превышении максимально допустимой температуры аппарат отключается, что увеличивает срок его службы.
- Прочность и долговечность — стальной корпус защищает внутренние части инвертора от загрязнения и механических воздействий.
- Удобный контроль работы — индикаторы питания, перегрева и защиты платы позволяют следить за рабочим процессом и своевременно выключать устройство при необходимости.
- Мобильность — аппарат весит всего 3,4 кг и комплектуется наплечным ремнем, поэтому его легко перемещать и фиксировать при работе на высоте.
- Надежность — стандарт IP21 обеспечивает защиту сварочного аппарата от вертикально падающих капель воды и предметов размером более 12,5 мм.
- Готовность к ра
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-3,2 мм