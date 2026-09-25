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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 17
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 17
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747822
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х18
Вес, кг.
3.97

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм


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Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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