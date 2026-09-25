Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747822
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х18
Вес, кг.
3.97
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитАппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 220 А, макс. электрод ...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитПедаль управления для DENZEL 94334, ITIG-200 ACDC Mix Pulse
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, ...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-190К
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитАппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 250 А, макс. электрод ...
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, ...
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-160
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94354, SDM-160 Top, 160 ...
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитИнвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-220К
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитАппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 14...
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94355, SDM-180 Top, 180 ...
Бренд
Мощность
5800
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штИнструкция - 1 шт
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
180
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
27 ? 18 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 180 А, ПВ 70%, диам.эл. 1,6-4 мм