Top.Mail.Ru
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 1
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 2
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 3
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 4
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 5
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип проволоки
флюсовая
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 1
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 2
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 3
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 4
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 5
  • Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип проволоки
флюсовая
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт

Подающий ролик Denzel 93652 с зубчатым профилем, 2 шт. в упаковке, — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания флюсовой проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями Denzel 94313, 94314, 94361, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
  • Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
  • Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип проволоки
флюсовая
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Подающий ролик Denzel 93652 с зубчатым профилем, 2 шт. в упаковке, — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания флюсовой проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями Denzel 94313, 94314, 94361, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
  • Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
  • Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подающий ролик DENZEL 93652, зубчатый профиль под флюсовую проволоку 0,8-1мм, 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...