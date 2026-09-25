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Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт купить с доставкой в Москве
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Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт

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Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 1
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 2
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 3
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 4
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 5
Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 1
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 2
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 3
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 4
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 5
  • Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт

Подающий ролик Denzel 93651 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, с посадкой «квадрат», — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями 94321, 94322, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
  • Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
  • Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
9, 50
Внешний диаметр, мм
25
Толщина, мм
7
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Подающий ролик Denzel 93651 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, с посадкой «квадрат», — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями 94321, 94322, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
  • Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
  • Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подающий ролик DENZEL 93651, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, посадка квадрат, 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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