Подающий ролик DENZEL 93650, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 747757
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520 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Подающий ролик DENZEL 93650, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, 2 шт
Подающий ролик Denzel 93650 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями Denzel 94313, 94314, 94361, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
- Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
- Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.
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Бренд
DENZEL
Тип проволоки
стальная
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,0
Внутренний диаметр, мм
10
Внешний диаметр, мм
30
Толщина, мм
10
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Подающий ролик Denzel 93650 с V-профилем, 2 шт. в упаковке, — элемент конструкции сварочного аппарата, предназначенный для протягивания стальной проволоки диаметром 0,8-1 мм. Совместим с моделями Denzel 94313, 94314, 94361, а также со сварочными полуавтоматами других торговых марок.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ролик изготовлен из шарикоподшипниковой стали.
- Решение широкого спектра задач — ролик позволяет работать с проволокой двух диаметров: 0,8 и 1 мм.
- Быстрое переключение между задачами — для перехода к работе с проволокой другого диаметра достаточно перевернуть ролик на другую сторону.
- Удобная комплектация — в упаковке 2 шт., которых хватит надолго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Подающий ролик DENZEL 93650, V профиль под стальную проволоку 0,8-1мм, 2 шт - по цене 520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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