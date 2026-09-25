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Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра купить с доставкой в Москве
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Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра

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Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 1
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 2
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 3
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 4
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 5
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 6
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 7
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 8
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 9
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 10
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 11
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 12
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 13
Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 1
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 2
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 3
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 4
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 5
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 6
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 7
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 8
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 9
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 10
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 11
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 12
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 13
  • Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра
3 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х8
Вес, кг.
1.64

Описание товара Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра

Сварочная горелка Denzel TIG WP17V 93643 с рукавом длиной 4 м предусматривает прямое подключение к баллону и используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-3,2 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 140 A, переменного — 125 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.

Преимущества

  • Увеличенная рабочая зона — длина рукава составляет 4 м.
  • Широкие возможности использования — благодаря газовому вентилю на рукоятке горелка совместима с большинством сварочных аппаратов, работающих в режиме Lift TIG.
  • Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.



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Отзывы о товаре Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Охлаждение
воздушное
Размер подключения
DKJ10-25, M16?1,5
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
125
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
140
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Сварочная горелка Denzel TIG WP17V 93643 с рукавом длиной 4 м предусматривает прямое подключение к баллону и используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом диаметром 1-3,2 мм. Максимальная величина постоянного сварочного тока составляет 140 A, переменного — 125 A. Горелка подходит для работы со сталями и цветными металлами, в т.ч. алюминием.

Преимущества

  • Увеличенная рабочая зона — длина рукава составляет 4 м.
  • Широкие возможности использования — благодаря газовому вентилю на рукоятке горелка совместима с большинством сварочных аппаратов, работающих в режиме Lift TIG.
  • Эффективная работа — продолжительность включения горелки составляет 60%.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка сварочная DENZEL 93643, TIG WP17V, прямое подключение к баллону, 4 метра - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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