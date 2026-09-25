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Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра купить с доставкой в Москве
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Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра

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Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 1
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 2
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 3
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 4
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 5
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 6
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 7
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 8
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 9
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,2
Охлаждение
воздушное
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
230
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
220
Цвет
желтый, черный
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 1
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 2
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 3
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 4
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 5
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 6
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 7
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 8
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 9
  • Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,2
Охлаждение
воздушное
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
230
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
220
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х9
Вес, кг.
2.48

Описание товара Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра

Сварочная горелка Denzel MIG MB24AK 93642 с рукавом длиной 3 м подключается к полуавтоматическому аппарату для сварки в газозащитной среде. Продолжительность включения при номинальном токе составляет 60%. Горелка работает со сварочным током 230 A (для CO2) и 220 A (для Ar и газовой смеси), используется для сварки сталей, черных, цветных металлов и различных сплавов. Диаметр совместимой проволоки 0,8-1,2 мм.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — евроадаптер позволяет легко подключить горелку практически к любому полуавтоматическому сварочному аппарату.
  • Универсальность — все расходные части (наконечники, сопла, держатели наконечников и т.п.) являются стандартными и взаимозаменяемыми с комплектующими производства ведущих европейских компаний.
  • Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.



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Отзывы о товаре Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Диаметр проволоки, мм
0,8-1,2
Охлаждение
воздушное
Сварочный ток при ПВ 60% AC, А
230
Сварочный ток при ПВ 60% DC, А
220
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Сварочная горелка Denzel MIG MB24AK 93642 с рукавом длиной 3 м подключается к полуавтоматическому аппарату для сварки в газозащитной среде. Продолжительность включения при номинальном токе составляет 60%. Горелка работает со сварочным током 230 A (для CO2) и 220 A (для Ar и газовой смеси), используется для сварки сталей, черных, цветных металлов и различных сплавов. Диаметр совместимой проволоки 0,8-1,2 мм.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — евроадаптер позволяет легко подключить горелку практически к любому полуавтоматическому сварочному аппарату.
  • Универсальность — все расходные части (наконечники, сопла, держатели наконечников и т.п.) являются стандартными и взаимозаменяемыми с комплектующими производства ведущих европейских компаний.
  • Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
  • Воздушный тип охлаждения — температура снижается за счет проходящего газа, подача воды и установка дополнительных аксессуаров не требуется.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка сварочная DENZEL 93642, MIG MB24AK 3 метра - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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