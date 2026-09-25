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Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм купить с доставкой в Москве
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Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм

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Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 1
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 2
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 3
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 4
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 5
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 1
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 2
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 3
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 4
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 5
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747701
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
130

Описание товара Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм

Универсальный тросовый замок Matrix 91830 размером 8 х 650 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.

Преимущества

  • Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
  • Надежная защита — стальной трос толщиной 8 мм сложно сорвать и перекусить.
  • Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
  • Удобная транспортировка — замок весом 115 г помещается в небольшую сумку.

Отзывы о товаре Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный тросовый замок Matrix 91830 размером 8 х 650 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.

Преимущества

  • Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
  • Надежная защита — стальной трос толщиной 8 мм сложно сорвать и перекусить.
  • Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
  • Удобная транспортировка — замок весом 115 г помещается в небольшую сумку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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