Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747701
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
130
Описание товара Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм
Универсальный тросовый замок Matrix 91830 размером 8 х 650 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.
Преимущества
- Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
- Надежная защита — стальной трос толщиной 8 мм сложно сорвать и перекусить.
- Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
- Удобная транспортировка — замок весом 115 г помещается в небольшую сумку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
8
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальный тросовый замок Matrix 91830 размером 8 х 650 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.
Преимущества
- Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
- Надежная защита — стальной трос толщиной 8 мм сложно сорвать и перекусить.
- Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
- Удобная транспортировка — замок весом 115 г помещается в небольшую сумку.
Замок тросовый универсальный Matrix 91830, 8 х 650 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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