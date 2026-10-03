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Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА купить с доставкой в Москве
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Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА

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Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 1
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 2
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 3
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 4
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 5
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 6
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 7
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 8
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 9
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 10
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 11
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 12
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 13
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
8
Комплектация
Паяльник - 1 штПрипой - 1 штИнструкция - 1 шт
Максимальная температура нагрева
350
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 1
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 2
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 3
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 4
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 5
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 6
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 7
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 8
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 9
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 10
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 11
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 12
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 13
  • Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747616
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Мощность
8
Комплектация
Паяльник - 1 штПрипой - 1 штИнструкция - 1 шт
Максимальная температура нагрева
350
Мощность паяльника
8
Макс. температура жала,°C
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х3
Вес, г.
90

Описание товара Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА

Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА



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Отзывы о товаре Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Мощность
8
Комплектация
Паяльник - 1 штПрипой - 1 штИнструкция - 1 шт
Максимальная температура нагрева
350
Мощность паяльника
8
Макс. температура жала,°C
350
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник беспроводной Matrix 91352, 4.5 В, 8 Вт, 350°С, припой 10г., работа от эл.питания 3хАА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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