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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт купить с доставкой в Москве
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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт

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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 1
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 2
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 3
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 4
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 5
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 6
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Максимальная температура нагрева
600
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 1
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 2
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 3
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 4
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 5
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 6
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747613
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Характеристики

Бренд
Sparta
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
600
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт

Паяльник-пистолет Sparta 913075 с регулировкой мощности 30-60 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Паяльник полностью разогревается за 6 секунд, что экономит время мастера.
  • Регулировка потребляемой мощности в диапазоне от 25 до 80 Вт позволяет работать как с мелкими компонентами, так и с крупными деталями.
  • Стабилизация температуры нагрева позволяет на 50% сократить потребление электроэнергии.
  • Конусовидное жало оптимально для выполнения точных работ.
  • Удобная рукоятка пистолетного типа обеспечивает комфорт во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913075, 30-60 Вт




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Характеристики
Бренд
Sparta
Мощность
60
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
600
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание

Паяльник-пистолет Sparta 913075 с регулировкой мощности 30-60 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Паяльник полностью разогревается за 6 секунд, что экономит время мастера.
  • Регулировка потребляемой мощности в диапазоне от 25 до 80 Вт позволяет работать как с мелкими компонентами, так и с крупными деталями.
  • Стабилизация температуры нагрева позволяет на 50% сократить потребление электроэнергии.
  • Конусовидное жало оптимально для выполнения точных работ.
  • Удобная рукоятка пистолетного типа обеспечивает комфорт во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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