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Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм купить с доставкой в Москве
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Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм

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Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 1
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 2
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 3
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 4
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 5
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 6
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 1
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 2
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 3
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 4
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 5
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 6
  • Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
полипропилен
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
50

Описание товара Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм

Пылесборник для буров MATRIX 4-10мм 912306 - подходит для использования с бурами и сверлами диаметром 4-10 мм. Он собирает пыль, шлам и не допускает их распространения во время работы дрелью или перфоратором. Пылесборник пригодится при проведении ремонтных и строительных работ. Преимущества: Корпус изготовлен из полипропилена, поэтому пылесборник отличается легкостью (56 г) и прочностью Прозрачный корпус позволяет отслеживать степень заполнения сборника для своевременной очистки Пылесборник имеет мягкую накладку, за счет чего плотно прилегает к инструменту и не слетает с бура Комплектация: Пылесборник для буров 1 шт. Упаковка 1 шт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
полипропилен
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесборник для буров MATRIX 4-10мм 912306 - подходит для использования с бурами и сверлами диаметром 4-10 мм. Он собирает пыль, шлам и не допускает их распространения во время работы дрелью или перфоратором. Пылесборник пригодится при проведении ремонтных и строительных работ. Преимущества: Корпус изготовлен из полипропилена, поэтому пылесборник отличается легкостью (56 г) и прочностью Прозрачный корпус позволяет отслеживать степень заполнения сборника для своевременной очистки Пылесборник имеет мягкую накладку, за счет чего плотно прилегает к инструменту и не слетает с бура Комплектация: Пылесборник для буров 1 шт. Упаковка 1 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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