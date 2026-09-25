Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305, D 3,5-10 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
дрель
Комплектация
Насадка для заточки сверл - 1 штдополнительный камень для заточки - 1 штЗапасной камень в комплекте - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 747609
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
дрель
Комплектация
Насадка для заточки сверл - 1 штдополнительный камень для заточки - 1 штЗапасной камень в комплекте - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, г.
380
Описание товара Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305, D 3,5-10 мм
Насадка на дрель Sparta 912305 — это универсальное устройство для заточки спиральных сверл D 3,5-10 мм в домашних условиях. Она предназначена для установки на дрели с диаметром шейки 43 мм. Специальная форма наждачного камня обеспечивает возможность заточки под правильным углом 118 градусов.
Преимущества
- Полимерный корпус насадки устойчив к коррозии, абразивному истиранию, ударным нагрузкам, что положительно сказывается на его ресурсе.
- Шлифовальный камень выполнен из корунда — прочного и твердого материала.
- Запасной камень в комплекте позволяет оперативно заменить старый при необходимости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
дрель
Комплектация
Насадка для заточки сверл - 1 штдополнительный камень для заточки - 1 штЗапасной камень в комплекте - 1 шт
Страна производитель
Китай
Насадка на дрель Sparta 912305 — это универсальное устройство для заточки спиральных сверл D 3,5-10 мм в домашних условиях. Она предназначена для установки на дрели с диаметром шейки 43 мм. Специальная форма наждачного камня обеспечивает возможность заточки под правильным углом 118 градусов.
Преимущества
- Полимерный корпус насадки устойчив к коррозии, абразивному истиранию, ударным нагрузкам, что положительно сказывается на его ресурсе.
- Шлифовальный камень выполнен из корунда — прочного и твердого материала.
- Запасной камень в комплекте позволяет оперативно заменить старый при необходимости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305, D 3,5-10 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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