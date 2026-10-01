Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта
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Характеристики
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 747608
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1 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х10
Вес, г.
850
Описание товара Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта
Пояс монтажника Denzel 90291 с поясными сумками и кобурой для шуруповерта позволяет иметь все необходимые инструменты под рукой во время высотных монтажных работ или решения других задач. В 14 карманах и дополнительном подсумке можно разместить инструменты, крепеж и расходники. Для шуруповерта предусмотрена специальная кобура со страховочной петлей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сумки из плотного полиэстера 600 D с карманами, усиленными стальными заклепками, не рвутся и не протираются.
- Надежность — ремень длиной 1230 мм имеет крепление «velcro» (липучка) и застежку «фастекс».
- Дополнительные возможности — на поясе предусмотрен держатель для молотка на стальных заклепках и крепление для рулетки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Пояс монтажника Denzel 90291 с поясными сумками и кобурой для шуруповерта позволяет иметь все необходимые инструменты под рукой во время высотных монтажных работ или решения других задач. В 14 карманах и дополнительном подсумке можно разместить инструменты, крепеж и расходники. Для шуруповерта предусмотрена специальная кобура со страховочной петлей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сумки из плотного полиэстера 600 D с карманами, усиленными стальными заклепками, не рвутся и не протираются.
- Надежность — ремень длиной 1230 мм имеет крепление «velcro» (липучка) и застежку «фастекс».
- Дополнительные возможности — на поясе предусмотрен держатель для молотка на стальных заклепках и крепление для рулетки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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