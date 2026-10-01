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Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей купить с доставкой в Москве
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Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей

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Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 1
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 2
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 3
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 4
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 5
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 6
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 7
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 8
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 9
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 10
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 11
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 12
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 13
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 14
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 15
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 16
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 17
Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 1
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 2
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 3
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 4
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 5
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 6
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 7
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 8
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 9
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 10
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 11
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 12
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 13
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 14
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 15
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 16
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 17
  • Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747602
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, г.
380

Описание товара Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей

Поясной подсумок Matrix 90242 с 8 карманами и держателями для молотка и клещей используется для переноски инструментов. Крепится на ремень и позволяет иметь под рукой все необходимое, что особенно важно во время работы на высоте. Будет полезен для проведения монтажных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокая износостойкость — подсумок изготовлен из плотного синтетического материала.
  • Функциональность — в 8 карманах разного размера можно разместить отвертки, шарнирно-губцевый и другой инструмент, а также детали и крепеж.
  • Быстрый доступ к молотку и клещам — металлические держатели для них закреплены снаружи подсумка.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Описание

Поясной подсумок Matrix 90242 с 8 карманами и держателями для молотка и клещей используется для переноски инструментов. Крепится на ремень и позволяет иметь под рукой все необходимое, что особенно важно во время работы на высоте. Будет полезен для проведения монтажных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокая износостойкость — подсумок изготовлен из плотного синтетического материала.
  • Функциональность — в 8 карманах разного размера можно разместить отвертки, шарнирно-губцевый и другой инструмент, а также детали и крепеж.
  • Быстрый доступ к молотку и клещам — металлические держатели для них закреплены снаружи подсумка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подсумок поясной Matrix 90242, 8 карманов, держатель для молотка, для клещей - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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