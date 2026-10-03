Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89176, Ф1, коробка
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747568
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х25х20
Вес, г.
600
Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89176, Ф1, коробка
Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89176 с автозатемнением, поставляемый в картонной коробке, применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
- Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
- Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
- Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
- Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89176 с автозатемнением, поставляемый в картонной коробке, применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.
Преимущества
- Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
- Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
- Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
- Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
- Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89176, Ф1, коробка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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