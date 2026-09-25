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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет купить с доставкой в Москве
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет

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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 1
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 2
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 3
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 4
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 5
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 6
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 7
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 8
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 9
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 10
Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 1
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 2
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 3
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 4
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 5
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 6
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 7
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 8
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 9
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 10
  • Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х20х20
Вес, г.
530

Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет

Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89175 с автозатемнением применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
  • Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
  • Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
  • Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
  • Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
  • Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.



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Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 3 / 11
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 штРуководство по эксплкатации - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Лицевой защитный щиток (маска сварщика) Сибртех Ф1 89175 с автозатемнением применяется для защиты глаз и лица мастера от яркого света, искр, горячих окалин и УФ-излучения. Будет полезен на строительной площадке и металлургическом предприятии при проведении сварочных работ.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
  • Безопасная работа — с началом сварки светофильтр автоматически затемняется, а после окончания работ переходит в светлое состояние.
  • Долговечность — питание обеспечивают встроенные солнечная и литиевая батареи.
  • Удобная посадка на голове — регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать щиток, чтобы он не спадал во время работы.
  • Комфортная работа — поролоновая накладка и силиконовый обтюратор минимизируют трение ободка оголовья о лоб.
  • Малый вес 450 г — длительная работа в щитке не вызывает дискомфорт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щиток защитный лицевой (маска сварщика) с автозатемнением СИБРТЕХ 89175, Ф1, пакет - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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