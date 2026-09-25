Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 747566
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430 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х25х24
Вес, г.
470
Описание товара Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия
Защитный щиток (маска сварщика) Сибртех 89122 с откидным блоком 110 х 90 мм обеспечивает защиту лица, шеи и глаз электросварщика от яркого света, искр, горячих брызг и ультрафиолетового излучения во время сварочных работ. Пригодится на строительной площадке, а также для проведения бытовых работ на даче или в гараже.
Преимущества
- Откидной блок — можно осмотреть рабочую зону или отбить шлак, не снимая маску.
- Высокий ресурс и надежность — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Хороший обзор — размер экрана составляет 110 х 90 мм.
- Регулируемое оголовье — щиток надежно фиксируется и не болтается во время работы.
- Комфортная работа — маска весит всего 440 г, а поролоновая накладка уменьшает трение и давление оголовья на лоб.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Защитный щиток (маска сварщика) Сибртех 89122 с откидным блоком 110 х 90 мм обеспечивает защиту лица, шеи и глаз электросварщика от яркого света, искр, горячих брызг и ультрафиолетового излучения во время сварочных работ. Пригодится на строительной площадке, а также для проведения бытовых работ на даче или в гараже.
Преимущества
- Откидной блок — можно осмотреть рабочую зону или отбить шлак, не снимая маску.
- Высокий ресурс и надежность — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
- Хороший обзор — размер экрана составляет 110 х 90 мм.
- Регулируемое оголовье — щиток надежно фиксируется и не болтается во время работы.
- Комфортная работа — маска весит всего 440 г, а поролоновая накладка уменьшает трение и давление оголовья на лоб.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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