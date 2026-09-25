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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия купить с доставкой в Москве
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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия

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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 1
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 2
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 3
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 4
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 5
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 6
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 7
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 8
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 9
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 10
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 11
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 1
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 2
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 3
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 4
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 5
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 6
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 7
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 8
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 9
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 10
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 11
  • Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель &quot;ИСТОК&quot; с откидным блоком, 100*120, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х25х24
Вес, г.
470

Описание товара Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия

Защитный щиток (маска сварщика) Сибртех 89122 с откидным блоком 110 х 90 мм обеспечивает защиту лица, шеи и глаз электросварщика от яркого света, искр, горячих брызг и ультрафиолетового излучения во время сварочных работ. Пригодится на строительной площадке, а также для проведения бытовых работ на даче или в гараже.

Преимущества

  • Откидной блок — можно осмотреть рабочую зону или отбить шлак, не снимая маску.
  • Высокий ресурс и надежность — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
  • Хороший обзор — размер экрана составляет 110 х 90 мм.
  • Регулируемое оголовье — щиток надежно фиксируется и не болтается во время работы.
  • Комфортная работа — маска весит всего 440 г, а поролоновая накладка уменьшает трение и давление оголовья на лоб.



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Отзывы о товаре Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Защитный щиток (маска сварщика) Сибртех 89122 с откидным блоком 110 х 90 мм обеспечивает защиту лица, шеи и глаз электросварщика от яркого света, искр, горячих брызг и ультрафиолетового излучения во время сварочных работ. Пригодится на строительной площадке, а также для проведения бытовых работ на даче или в гараже.

Преимущества

  • Откидной блок — можно осмотреть рабочую зону или отбить шлак, не снимая маску.
  • Высокий ресурс и надежность — щиток изготовлен из изоляционного и термостойкого пластика.
  • Хороший обзор — размер экрана составляет 110 х 90 мм.
  • Регулируемое оголовье — щиток надежно фиксируется и не болтается во время работы.
  • Комфортная работа — маска весит всего 440 г, а поролоновая накладка уменьшает трение и давление оголовья на лоб.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89122, модель "ИСТОК" с откидным блоком, 100*120, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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