Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия
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Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 747565
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350 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х30х21
Вес, г.
550
Описание товара Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия
Защитный лицевой щиток Сибртех «ИСТОК ЕВРО» 89118 со стеклом 110 х 90 мм полностью закрывает лицо сварщика от яркого света, УФ-излучения, горячего воздуха и брызг расплавленного металла. Пригодится на строительной площадке, предприятии металлообработки, а также на даче и в гараже при выполнении сварочных работ.
Преимущества
- Долговечность — щиток изготовлен из специального жароустойчивого пластика высокой прочности.
- Надежная фиксация — щиток не слетает во время работы благодаря регулируемому оголовью.
- Комфортная работа — экран обеспечивает хороший обзор во время сварки, а поролоновая накладка минимизирует трение и давление ободка на лоб.
- Малый вес 0,49 кг — щиток не оказывает давления на шейный отдел позвоночника.
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Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лицевой щиток
Материал
пластик
Минимальная степень затемнения
DIN 10
Оптический класс
1
Комплектация
Маска сварщика - 1 шт
Страна производитель
Россия
Защитный лицевой щиток Сибртех «ИСТОК ЕВРО» 89118 со стеклом 110 х 90 мм полностью закрывает лицо сварщика от яркого света, УФ-излучения, горячего воздуха и брызг расплавленного металла. Пригодится на строительной площадке, предприятии металлообработки, а также на даче и в гараже при выполнении сварочных работ.
Преимущества
- Долговечность — щиток изготовлен из специального жароустойчивого пластика высокой прочности.
- Надежная фиксация — щиток не слетает во время работы благодаря регулируемому оголовью.
- Комфортная работа — экран обеспечивает хороший обзор во время сварки, а поролоновая накладка минимизирует трение и давление ободка на лоб.
- Малый вес 0,49 кг — щиток не оказывает давления на шейный отдел позвоночника.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Щиток защитный лицевой сварщика СИБРТЕХ 89118, модель "ИСТОК-ЕВРО", стекло 110*90 мм, Россия - данный товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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