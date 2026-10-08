Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем
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Характеристики
Описание товара Маяки реперные для наливных полов СИБРТЕХ 88131, 50 шт. с клеевым слоем
Реперные маяки Сибртех 88131 с клеевым слоем, 50 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
- Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
- Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
- Удобная комплектация — 50 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 50 м2.
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Реперные маяки Сибртех 88131 с клеевым слоем, 50 шт. в упаковке, предназначены для контроля высоты заливки наливных полов. Обеспечивают высокую точность выведения уровня пола, позволяют получить идеально ровное покрытие, избежав лишнего расхода строительной смеси. На маяки нанесена шкала высоты до 70 мм, минимальная толщина слоя наливного пола составляет 4 мм. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Быстрая установка — благодаря самоклеющейся основе маяки легко крепятся на поверхность, не повреждая ее.
- Универсальность — изделия можно применять с любым типом наливных полов.
- Простое использование — после заливки и высыхания наливного пола удаление маяков не требуется.
- Удобная комплектация — 50 штук достаточно для установки на поверхность площадью до 50 м2.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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