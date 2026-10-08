Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88125, XL, 200/100 шт. в пак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 747480
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Загружаем...
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Загружаем...
650 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
Комплектация
Клинья - 100 штЗажимы - 200 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х9
Вес, г.
860
Описание товара Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88125, XL, 200/100 шт. в пак
Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88125 включает все необходимое: зажимы и клинья (200/100 шт. в пакете) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 4-13 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Предназначена для формирования швов толщиной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из прочного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно удерживают установленные зажимы.
- Высокая эффективность — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
Комплектация
Клинья - 100 штЗажимы - 200 шт
Страна производитель
Китай
Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88125 включает все необходимое: зажимы и клинья (200/100 шт. в пакете) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 4-13 мм. СВП предотвращает смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Предназначена для формирования швов толщиной 1,5 мм.
Преимущества
- Долговечность — клинья из прочного пластика подходят для многоразового применения.
- Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно удерживают установленные зажимы.
- Высокая эффективность — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
- Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88125, XL, 200/100 шт. в пак – стоимость товара 650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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