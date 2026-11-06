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Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. купить с доставкой в Москве
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Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт.

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Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 1
Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 2
Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 3
Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 4
Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 5
Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 1
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 2
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 3
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 4
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 5
  • Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт.
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х13
Вес, г.
800

Описание товара Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт.

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88119 включает в себя клинья (250 шт. в пакете), облегчающие, совместно с зажимами Matrix 88115 и 88118, укладку керамической или керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Клинья пригодятся не только начинающим мастерам, но и профессионалам. Благодаря СВП плитка не смещается и не проседает в процессе высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.

Преимущества

  • Высокая эффективность — клинья просты в использовании и повышают скорость работы в несколько раз, а их ребристая поверхность обеспечивает надежную фиксацию зажимов.
  • Аккуратный результат — система выравнивания плитки обеспечивает равномерное распределение клея, что сводит к минимуму риск образования пустот.
  • Многократное использование — клинья для СВП изготовлены из качественного пластика.



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Отзывы о товаре Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88119 включает в себя клинья (250 шт. в пакете), облегчающие, совместно с зажимами Matrix 88115 и 88118, укладку керамической или керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм на стены или на пол. Клинья пригодятся не только начинающим мастерам, но и профессионалам. Благодаря СВП плитка не смещается и не проседает в процессе высыхания, швы получаются ровными и аккуратными, что гарантирует качественный результат.

Преимущества

  • Высокая эффективность — клинья просты в использовании и повышают скорость работы в несколько раз, а их ребристая поверхность обеспечивает надежную фиксацию зажимов.
  • Аккуратный результат — система выравнивания плитки обеспечивает равномерное распределение клея, что сводит к минимуму риск образования пустот.
  • Многократное использование — клинья для СВП изготовлены из качественного пластика.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88119, 250 шт. - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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