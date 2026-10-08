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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. купить с доставкой в Москве
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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт.

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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 1
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 2
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 3
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 4
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 5
Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 1
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 2
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 3
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 4
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 5
  • Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт.
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
Комплектация
Клинья - 40 штЗажимы - 40 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х19х8
Вес, г.
180

Описание товара Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт.

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88117 включает все необходимое: зажимы и клинья (40/40 шт. в пакете) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. СВП предназначена для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Долговечность — клинья из прочного пластика подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно удерживают установленные зажимы.
  • Высокая эффективность — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.



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Отзывы о товаре Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
полипропилен
Комплектация
Клинья - 40 штЗажимы - 40 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88117 включает все необходимое: зажимы и клинья (40/40 шт. в пакете) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. СВП предназначена для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Долговечность — клинья из прочного пластика подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно удерживают установленные зажимы.
  • Высокая эффективность — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простое использование — СВП подходит не только профессионалам, но и начинающим мастерам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект зажим + клин для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88117, 1,5 мм, 40/40 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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