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Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. купить с доставкой в Москве
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Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.

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Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 1
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 2
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 3
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 4
Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
пластик
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 1
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 2
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 3
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 4
  • Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 100 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
130

Описание товара Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88115 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями Matrix 88116 и 88119. Зажимы позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм при работе с керамической или керамогранитной плиткой.

Преимущества

  • Высокая эффективность — зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при необходимости выполнение большого объема работ.
  • Простая эксплуатация — для формирования межплиточных швов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Легкий демонтаж — достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.



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Отзывы о товаре Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для керамической плитки и для керамогранита
Материал
пластик
Комплектация
Зажимы - 100 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП Ворота) Matrix 88115 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями Matrix 88116 и 88119. Зажимы позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм при работе с керамической или керамогранитной плиткой.

Преимущества

  • Высокая эффективность — зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при необходимости выполнение большого объема работ.
  • Простая эксплуатация — для формирования межплиточных швов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
  • Легкий демонтаж — достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим для системы выравнивания плитки СВП Ворота Matrix 88115, 1,5 мм, 100 шт. - по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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