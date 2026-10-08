Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете
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Характеристики
Описание товара Зажим для системы выравнивания плитки СВП Кольцо СИБРТЕХ 88110, 100 шт. в пакете
Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88110 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно (артикулы 88050, 88071).
Преимущества
- Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Система выравнивания плитки Сибртех СВП Кольцо 88110 состоит из зажимов (100 шт. в пакете), используемых совместно с клиньями. Позволяет добиться качественного результата: межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая/керамогранитная плитка не смещается. Зажимы предназначены для формирования швов шириной 1,5 мм. Клинья приобретаются отдельно (артикулы 88050, 88071).
Преимущества
- Эффективное выполнение большого объема работ — форма зажима "Кольцо" позволяет удобно фиксировать систему рукой.
- Простое использование — от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Быстрый демонтаж — после высыхания раствора зажим легко удалить, слегка ударив по нему киянкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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