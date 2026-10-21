Клинья пластиковые распорные для корректировки при укладке напольных покрытий Matrix 88101, 20 шт.
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Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 747466
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
пластик
Комплектация
Клинья распорные - 20 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х3
Вес, г.
90
Описание товара Клинья пластиковые распорные для корректировки при укладке напольных покрытий Matrix 88101, 20 шт.
Пластиковые распорные клинья Matrix 88101, 20 штук в упаковке, используются для корректировки напольных покрытий при их укладке. Позволяют создать ровный зазор между ламинатом и стеной для предотвращения его последующей деформации. Благодаря клиньям напольное покрытие не сдвигается в процессе монтажа.
Преимущества
- Высокое качество работ — пластиковые изделия не деформируются от воздействия влаги и плиточного клея.
- Продуманная форма — за счет ребер клинья надежно фиксируются и позволяют выбрать оптимальную величину зазора.
- Удобная комплектация — 20 штук достаточно для работы на небольшой площади.
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Бренд
MATRIX
Материал
пластик
Комплектация
Клинья распорные - 20 шт
Страна производитель
Китай
Пластиковые распорные клинья Matrix 88101, 20 штук в упаковке, используются для корректировки напольных покрытий при их укладке. Позволяют создать ровный зазор между ламинатом и стеной для предотвращения его последующей деформации. Благодаря клиньям напольное покрытие не сдвигается в процессе монтажа.
Преимущества
- Высокое качество работ — пластиковые изделия не деформируются от воздействия влаги и плиточного клея.
- Продуманная форма — за счет ребер клинья надежно фиксируются и позволяют выбрать оптимальную величину зазора.
- Удобная комплектация — 20 штук достаточно для работы на небольшой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Клинья пластиковые распорные для корректировки при укладке напольных покрытий Matrix 88101, 20 шт. - стоимость товара 280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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