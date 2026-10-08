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Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. купить с доставкой в Москве
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Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.

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Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 1
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 2
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 3
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 4
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 5
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 6
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 7
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 8
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 9
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 10
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 11
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 12
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 13
Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 1
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 2
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 3
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 4
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 5
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 6
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 7
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 8
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 9
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 10
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 11
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 12
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 13
  • Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747465
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х20х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88075 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (250/250 шт.) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
  • Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.



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Отзывы о товаре Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт.




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для керамической плитки
Материал
пластик
Комплектация
Клинья - 250 штЗажимы - 250 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88075 включает в комплект все необходимое: зажимы и клинья (250/250 шт.) для керамической и керамогранитной плитки толщиной 6-12 мм. Изделия предотвращают смещение плитки и гарантируют получение идеально ровных, аккуратных швов. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.

Преимущества

  • Качественный пластик — клинья для системы выравнивания плитки подходят для многоразового применения.
  • Надежная фиксация — благодаря ребристой поверхности клинья надежно фиксируются с зажимами для плитки.
  • Высокая скорость работы — выравнивание плитки происходит гораздо быстрее по сравнению с методом, при котором СВП не применяется.
  • Простота работы — СВП подходит не только для профессионалов, но и для начинающих мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система выравнивания плитки СВП - комплект: зажим + клин СИБРТЕХ 88075, 250/250 шт. - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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