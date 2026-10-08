Система выравнивания плитки СВП - зажим СИБРТЕХ 88073, 500 шт.
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Характеристики
Описание товара Система выравнивания плитки СВП - зажим СИБРТЕХ 88073, 500 шт.
Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88073 состоит из зажимов (500 шт.), используемых совместно с клиньями. Изделия позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая или керамогранитная плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при больших объемах работ.
- Для эксплуатации зажимов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Инструменты для укладки плитки легко демонтируются, достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Система выравнивания плитки (СВП) Сибртех 88073 состоит из зажимов (500 шт.), используемых совместно с клиньями. Изделия позволяют добиться качественного результата за счет того, что межплиточные швы получаются ровными и аккуратными, керамическая или керамогранитная плитка не смещается, а клей распределяется равномерно. Зажимы для плитки (СВП) предназначены для формирования швов 1,5-1,7 мм.
Преимущества
- Зажимы значительно повышают скорость выравнивания плитки, что особенно актуально для неопытных мастеров и при больших объемах работ.
- Для эксплуатации зажимов от пользователя не требуется опыт и специальные навыки.
- Инструменты для укладки плитки легко демонтируются, достаточно слегка ударить киянкой по зажиму.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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